الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 118 ألفا و504 إصابات جديدة بكورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 118 ألفا و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها 20 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.
 

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16 مليونا و471 ألفا و940 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
 

وتشبه الحصيلة الجديدة الأرقام التي شوهدت في الأسبوع الثالث من فبراير عندما بدأت موجة أوميكرون في التسارع في جميع أنحاء البلاد وسجلت البلاد 130 وفاة إضافية لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 21 ألفا و.354

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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