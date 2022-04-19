الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قفزة غير مسبوقة فى أسعار الغاز بالولايات المتحدة

الغاز
الغاز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى قلب أسواق الطاقة.

 

وقفزت العقود الآجلة بنسبة 10٪، لتتداول عند مستوى مرتفع يصل إلى 8.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ 13 عاما. 

 

وتراجعت الأسعار لاحقا بشكل طفيف، حيث ارتفعت بنسبة 7.12٪ عند 7.82 دولار.

 

وقال ديفيد جيفنز، رئيس خدمات الغاز الطبيعي والطاقة لأمريكا الشمالية: "من المرجح أن يكون تأثير الصراع بين أوكرانيا وروسيا طويل الأمد بالنسبة لأسواق الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية".

 

وعلى مدار العام، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 108٪، مما يزيد من المخاوف التضخمية. وتعد هذه الخطوة أقل تطرفا مما كانت عليه في أوروبا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية مع سعي أوروبا للابتعاد عن الاعتماد على الطاقة الروسية.

 

وترسل الولايات المتحدة الآن كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، الأمر الذي يرفع أسعار شركة "Henry Hub".

 

ووسط قفزة الأسعار، حافظ المنتجون على الإنتاج تحت السيطرة، وأصبح المخزون أقل بنسبة 17٪ من متوسط ​​الخمس سنوات.

 

ورفعت "Citi" هدف سعر "Henry Hub" الأساسي لعام 2022 بمقدار 40 سنتا إلى 4.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

 

وقالت الشركة: "يمكن أن تؤدي مجموعة من العوامل إلى زيادة الطلب وإبطاء نمو الإنتاج، لكن السوق قد يبالغ في تقدير آثاره مع ارتفاع الأسعار".

 

وسجلت أسهم منتجي الغاز الطبيعي EQT Corp و Range Resources و Coterra Energy أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا، في تعاملات يوم الاثنين. واكتسب Range و Coterra أكثر من 4 ٪ ، في حين قفز EQT ما يقرب من 7٪

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وائل لطفي

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