الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: جونسون سيعتذر أمام البرلمان البريطانى عن فضيحة «بارتى جيت»

جونسون
جونسون

يتوقع أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "اعتذارا كاملا" أمام أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء بعد أن غرمته الشرطة لحضوره حفل عيد ميلاد في انتهاك لقواعد كوفيد .19
 

وسيسعى جونسون إلى إقناع السياسيين بأن هناك قضايا أكبر يجب التركيز عليها أكثر من "بارتي جيت". 

 

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أطلقت تسمية "بارتي جيت" على التحقيقات الخاصة بإقامة جونسون ومعاونيه حفلات رغم حالة الإغلاق العام أثناء ذورة جائحة كورونا.
 

وفي الأسبوع الماضي، غرمت الشرطة جونسون لحضوره حفل عيد ميلاد في قاعة مجلس الوزراء فييونيو 2020، بينما كانت قيود فيروس كورونا مفروضة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
 

ثم اتُهم خلال عطلة نهاية الأسبوع ليس فقط بحضور حفل وداع لمدير الاتصالات السابق لي كاين في 13نوفمبر 2020 ، ولكن أيضا بالتحريض على القيام بذلك ورفض داونينج ستريت التعليق على هذه المزاعم.

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