الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين فى غزة

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن زوارق الجيش الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن "الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب ميناء رفح جنوب القطاع، وكذلك في بحر السودانية شمال القطاع".

وأضافت أن "زوارق الاحتلال فتحت أيضا مضخات المياه العادمة تجاه مراكب الصيادين وأجبرتها على الانسحاب من البحر". 

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