واشنطن: عدم وجود تمثيل دبلوماسي لنا فى كييف يعرقل التشاور لإنهاء الأزمة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن عدم وجود تمثيل دبلوماسي أمريكي في أوكرانيا يعرقل التشاور مع كييف لإنهاء الأزمة.

وأوضح برايس في مؤتمر صحفي أن "عدم وجود فريق دبلوماسي عرقل التشاور"، وأضاف قائلا "أؤكد لكم أننا سنعيد تواجدنا الدبلوماسي على الأراضي الأوكرانية".

وأفاد بأن التشاور مستمر رغم عدم وجود دبلوماسيين على الأرض، مشيرا إلى أنه "في ظل عدم وجود دبلوماسي، نحن مستمرون في التواصل مع النظراء الأوكرانيين بشأن معرفة احتياجاتهم وبحث أفضل السبل لتلبيتها".

وكانت كييف أبدت تحفظا على إجلاء الولايات المتحدة دبلوماسييها وعائلاتهم قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بوصول قافلة شاحنات تحمل أكثر من 1700 طن من المساعدات الإنسانية في تيجراي بإثيوبيا.

وقال بيان للخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن واشنطن تقدر جهود حكومة إثيوبيا وسلطات تيجراي وعفار الإقليمية في تسهيل دخول المساعدات.

وأثنى البيان على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء الولايات المتحدة، والجهود المستمرة للمنظمات الإنسانية في جميع أنحاء إثيوبيا لتقديم المساعدة لجميع المحتاجين.

وأعاد البيان التأكيد على أهمية الوصول الإنساني الكبير والمستدام وغير المشروط وبدون عوائق إلى تيجراي وكذلك إلى جميع المجتمعات التي تعاني، بما في ذلك في عفار، والحاجة الملحة لاستئناف الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمصرفية.

ويظل الالتزام المستمر من جانب حكومة إثيوبيا وسلطات تيجراي بوقف الأعمال العدائية خطوة حاسمة نحو المصالحة والسلام- بحسب البيان.

وفي هذا الصدد، رحبت واشنطن بانسحاب قوات تيجراي من إريبتي، ونؤكد على أهمية المزيد من الانسحابات من ولاية عفار الإقليمية ويجب على الأطراف مواصلة البناء على هذا التقدم للمضي قدمًا في التوصل إلى نهاية تفاوضية ومستدامة للنزاع، ويعد التقدم نحو هذا الهدف أساسًا لاستعادة الخدمات الأساسية في تيجراي وعملية سياسية شاملة لتوفير الأمن والازدهار لجميع الإثيوبيين.