جريفيث يلغى زيارته إلى تركيا وروسيا بسبب إصابته بفيروس كورونا

أصيب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث الذي كان متوجها إلى تركيا وموسكو لمناقشة الوضع في أوكرانيا بفيروس "كورونا" وألغى زياراته.

وأعلن جريفيث في تغريدة على "تويتر" أنه ألغى رحلاته بسبب إصابته بفيروس "كورونا".

كان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعتزم زيارة تركيا هذا الأسبوع ثم روسيا لمناقشة التنسيق الإنساني بشأن أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مارتن جريفيث منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، الذي يسعى لإبرام هدنة إنسانية في أوكرانيا، بعد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو أمس الإثنين إن "أمامنا طريقًا طويلًا".

وأضاف أمام مجلس الأمن الدولي "الظروف الصعبة تعرقل جهودنا للوصول إلى المدنيين، أو وصولهم إلينا. يتعين السماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمنًا دون خوف من التعرض لهجمات".

وأوضح أنه يأمل أن يسافر إلى أوكرانيا يوم الأربعاء للاجتماع مع مسئولين أوكرانيين.

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير، فيما تقول موسكو إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا و"تطهيرها من النازيين"، لتعلن أوكرانيا عن أنها تعرضت للغزو دون مبرر.