إصابات كورونا العالمية تتجاوز 502.85 مليون حالة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 502.85 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و594819.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 989883 - 80667301

الهند 521965 - 43044280

البرازيل 661796 - 30234024

فرنسا 144157 - 27410633

ألمانيا 132892 - 23355643

المملكة المتحدة 171396 - 21747638

روسيا 780521 - 18084151

كوريا الجنوبية 21224 - 16353567

إيطاليا 161687 - 15712088

تركيا 98380 - 14952439

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 - العراق 25198 - 2323284

45 ‬‬‬‬- الأردن 14059 - 1695432

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.