الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوليانسكى» يكشف عن السبب الحقيقى وراء تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة متقدمة

دميتري بوليانسكي
دميتري بوليانسكي

كشف النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن السبب الحقيقي وراء تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة متقدمة.

 

وقال بوليانسكي خلال برنامج "سالافيوف لايف" التلفزيوني: "نريد أن نرى جارنا الطيب في صحة جيدة، مستعدون لتطوير العلاقات معه ونريد أن يتوقف شركائنا الغربيين عن استخدام هذا الجار كأداة ضد روسيا".

 

وأضاف: "الغرب كشف عن وجهه الحقيقي الآن، الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني، مستعدة لإرسال أسلحة متقدمة إلى أوكرانيا لكي تعيد تسليح دولها بأسلحة حديثة ومعاصرة، وتحصل الشركات الأمريكية على دخل ضخم من هذا، وهم مسرورون جدا بهذا الوضع".

أوكرانيا يكشف أسلحة الغرب السبب بأسلحة الحقيقي اوكراني

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