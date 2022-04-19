نشرة منتصف الليل.. بايدن على الحياد بين روسيا وأوكرانيا وخرق الهدنة اليمنية

شهد مساء أمس الإثنين، العديد من الأحداث الهامة التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث على موقع «جوجل»، وفي نشرة «بعد منتصف الليل» نقدم لكم:

طارق شوقي: إقالتي شائعة سخيفة سببها هاكر محترف

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تم تداوله عن إقالته رسميا شائعة سخيفة، أطلقها هاكر اخترق صفحة قناة cbc extra الرسمية ليعلن عن إقالته رسميا من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتقديم موعد امتحانات الثانوية العامة لتكون منتصف الشهر المقبل.. (التفاصيل)

طارق شوقي

ميليشيات الحوثي تخترق الهدنة مع الجيش اليمني

وأصدر الجيش اليمني بيانا رصد خلاله 74 خرقا للهدنة ارتكبتها مليشيات الحوثي اليوم منها 31 خرقا في محور تعز، و17 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مأرب و5 خروقات غرب محافظة حجة، و3 في محور الضالع، وخرقان في محور أبين، وخرقان شرق الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة رازح غرب صعدة.. (التفاصيل)



ميليشيات الحوثي

السيطرة على حريق في مدينة نصر

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، فى السيطرة على حريق داخل مخزن ورق وأخشاب فى مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.. (التفاصيل)

حريق

الدفاع الروسية: تدمير مستودع ضخم للذخيرة فى كييف

صرحت وزارة الدفاع الروسية، أنها قامت من خلال قواتها الجوية بالقضاء على أكثر من 120 أوكرانيا متطرفا ودمرت مستودعا ضخما للذخيرة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف عن طريق صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية.. (التفاصيل)

وزارة الدفاع الروسية

بايدن يحاول الإمساك بالعصا من النصف بين روسيا وأوكرانيا

نفى البيت الأبيض وجود أي خطط لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن التركيز الآن قائم على فرض حزمة عقوبات إضافية ضد روسيا، وقامت الولايات المتحدة بإرسال 4 طائرات محملة بأسلحة إلى أوكرانيا من حزمة جديدة قيمتها 800 مليون دولار.. (التفاصيل)

