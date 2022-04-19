الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الأمريكية: روسيا تضيف 11 مجموعة عسكرية فى دونباس

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال مسئول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، إن هناك الآن 76 مجموعة من الفرق العسكرية التكتيكية الروسية في إقليم دونباس وفي الجنوب الشرقي بها.

وأضاف المسئول - في تصريحات تضمنها بيان لوزارة الدفاع الأمريكية - أن من بين هذه المجموعات هناك 11 مجموعة أضيفت خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن هذه المجموعات تتألف من عناصر من مختلف الأسلحة مثل الدفاع الجوي والمدرعات والمدفعية والمروحيات والمهندسين والدعم اللوجيستي.

ونوه المسئول بأنه بجانب هذه المجموعات هناك نحو 22 مجموعة في شمال أوكرانيا، ومن المحتمل أنه تتم إعادة تجهيزها وتعزيزها، مشيرا إلى أن نحو 12 من تلك المجموعات في داخل أوكرانيا تحاول السيطرة على مدينة ماريوبول، التي تعد ميناء مهما على بحر أزوف.

وتابع أن ماريوبول ما زالت مهددة من الضربات الروسية الجوية ومن المدفعية الثقيلة، رغم المقاومة الشديدة من الأوكرانيين، وإذا ما سقطت في أيدي الروس فقد تبدأ روسيا في استخدام بعض هذه المجموعات العسكرية في مناطق أخرى في شرق وجنوب أوكرانيا.

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