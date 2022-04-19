الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالفات العراقية تؤكد مواصلة المساعى لإنهاء حالة الركود السياسى

العراق
العراق

عقد الإطار التنسيقي والاتحاد والوطني الكردستاني وتحالف العزم في العراق اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.


وقال بيان للإطار التنسيقي، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية إنه "جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الراهن".


وأكدت القوى المجتمعة على "أهمية مواصلة المساعي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد، الأمر الذي يستدعي التنازل من جميع الأطراف والقوى الوطنية عن مصالحها الخاصة لمصالح المواطن والمضي قدما في طرح خارطة طريق تسعى لأحداث انفراجة في العملية السياسية والانتقال إلى الخطوات العملية لتشكيل الحكومة وتلبية مطالب الشعب العراقي".

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