وزير التعليم: هاكر وراء نبأ استقالتى من منصبى

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب الشائعة التي أطلقت منذ قليل عن إقالته رسميا من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتقديم موعد امتحانات الثانوية العامة لتكون منتصف الشهر المقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك هاكر اخترق صفحة قناة Cbc Xtra، وعلى الفور تم ضبطه وإزالة الصفحة المغرضة.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، “قبل أى حدث كبير أو مهم في التربية والتعليم تنطلق الإشاعات والأكاذيب والفبركة لبلبلة المجتمع وصرف نظره عن الموضوع المهم، حتى في الشهر الكريم، والله المستعان”.

كان قد نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله عن استقالة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، من منصبه.

وقالت المصادر، إن الدكتور طارق شوقي مستمر في منصبه ويستعد لعقد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وأبناء الخارج.

وشدد المصدر على أن الصورة المتداولة عن استقالة الدكتور طارق شوقي، مفبركة وغير صحيحة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشريها.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي أنه سيتم الإعلان عما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي ٢٠٢١_٢٠٢٢ بالنسبة للطلاب المصريين في الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة، الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢، الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك:

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