الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الإسرائيلى: اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة بواسطة القبة الحديدية

القبة الحديدية
القبة الحديدية

أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي،  أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة على إسرائيل.


جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن جيش الإسرائيلي، عقب دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف المحيطة بقطاع غزة.
 

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إنه "بالمتابعة لتفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها من قِبل الدفاعات الجوية"، وذلك في أعقاب سماع دوي انفجار في المنطقة.
 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن هذا هو أول هجوم من نوعه من غزة منذ سبعة أشهر، وتحديدًا منذ سبتمبر الماضي.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنتي "كيسوفيم" و"عين هشلوشاه"، التابعتين لمجلس "إشكول" الاستيطاني، مُشيرة إلى أن القذيفة أُطلقت من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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