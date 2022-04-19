الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 19-4-2022

سعر اليورو
سعر اليورو

استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال  التداولات الصباحية التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي  اليوم الثلاثاء 19-4-2022، ليسجل متوسط سعره 19.903 جنيه للشراء، و20.017 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

 

تعرف علي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأوروبي اليوم الثلاثاء 19-4-2022

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.90 جنيه للشراء.

 

20.017 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.81 جنيه للشراء.

 

19.94 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.81 جنيه للشراء.

 

19.94 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.76 جنيه للشراء.

 

19.96 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.78 جنيه للشراء.

 

19.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

19.83 جنيه للشراء.

 

19.96 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.82 جنيها للشراء.

 

19.96 جنيه للبيع.

تعرف على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأوروبي اليوم الثلاثاء 19-4-2022

 

وتراجع سعر صرف اليورو والدولار مقابل الروبل الروسى، اليوم وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 83 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 8 أبريل الجارى.

وانخفض سعر صرف اليورو بواقع 3.02 روبل إلى 82.33 روبل، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 83 روبل للمرة الأولى في نحو 10 أيام، في حين تراجع سعر صرف الدولار بواقع 87 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 79.07 روبل، وفقًا لبيانات بورصة موسكو.

يشار إلي أن اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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