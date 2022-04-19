الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الجيزة بتفقد أعمال تطوير مستشفى أبوالنمرس (صور)

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مساء اليوم الاثنين، سير العمل بالقطاعات المختلفة، لمتابعة أعمال إنشاءات مستشفى ابو النمرس المركزي ومتابعة لأعمال النظافة ورفع الأشغالات بمدينة أبوالنمرس.

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وشملت الجولة تفقد طريق المريوطية وشارع 6 أكتوبر وشارع المركز، ووجه نائب المحافظ بمتابعة أعمال النظافة ورفع  الإشغالات أولا بأول للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري لمدينة أبوالنمرس.

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وتفقد نائب المحافظ جراج الحملة الميكانيكية الجديد لتأكد من انتظام العمل داخل الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة.
 

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واختتم نائب المحافظ جولته، بتفقد مستشفى أبوالنمرس المركزي للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمه للمرضي وللمترددين علي المستشفي والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالاقسام الطبية المختلفة.

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وتفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات وأعمال أنشاء غرف العناية المركزة داخل المستشفي، ومتابعة الحالة الإنشائية ومراحل تنفيذ مشروع غرف العناية المركزة. 

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ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الأنشائية لدخولها الخدمة في أقرب وقت.

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رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية بأبوالنمرس اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس.

مستشفى ابوالنمرس المركزي تطوير نائب محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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