حسام صالح عن التجهيز للأعمال الدرامية في شهر رمضان: «يتم اختيارها بعناية»

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التفكير للأعمال الدرامية لشهر رمضان يتم التجهيز لها من فترة كبيرة، مضيفًا أن هناك حالة من الاهتمام بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أن نسبة المشاهدة أعلى بكثير، وبالتالي من المهم انتقاء المحتوى.

وتابع «صالح» أن انتقاء المحتوى يتم من خلال لجنة تختار المحتوى بطريقة منهجية وتتطور دائما، مضيفا: «هذا العام لدينا لجنة محايدة من حوالى 13 أو 14 شخصًا لا ينتموا للشركة المتحدة، ولكن ينتموا للسوق المصرى وفئة الكتاب والنقاد وكذا فئة الممارسين للعمل فى الدراما باحتراف، وكلهم لديهم الدراما الاجتماعية التى تمس المواطن، ولديهم علم ومعرفة باتجاه الجمهور الجديد».

وأضاف خلال الجلسة النقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة فى استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022»، أن اللجنة تشاهد الأعمال التى تعرض و يتم تنقيتها بحيث تصل فى النهاية لعدد الأعمال التى تعرض على شاشات الشركة المتحدة، موضحًا أنهم يتمنون عرض أعمال درامية أكتر ولكن لديهم أربع شاشات يقدمون عليهم أعمال درامية، متابعًا: «هذا العام كان لدينا 14 عملا يقدموا قضايا الطفل والمرأة».

وأوضح المهندس حسام صالح: «هناك خط الأعمال الوطنية أو الأعمال التى تجسد البطولات منذ 3 سنوات، مضيفا: "كان عندنا الاختيار 1 والاختيار 2 والاختيار 3، بالإضافة إلى مجموعة مسلسلات تتحدث فى الإطار الوطني، وتوضح أدوار أجهزة كبيرة فى الدولة عملت حتى نصل لما نحن فيه الآن إضافة للقالب الاجتماعى والكوميدى».

وتدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلا من الدكتورة نيفين مسعد رئيس لجنة الثقافة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبد الكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

وتناقش الجلسة عددًا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام فى رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورًا مهمًا فى إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.