رياح محملة بالأتربة تضرب مناطق متفرقة فى الوادى الجديد

شهدت عدة مناطق بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، نشاط رياح محملة بالأتربة مع ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة، مع انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة بسبب التغيرات المناخية ونشاط الرياح المحملة بالأتربة على جميع مراكز المحافظة وتكليف غرفة عمليات المحافظة بمتابعة حالة الطقس أولاً بأول لمواجهة التغيرات المناخية التي بدأت مساء اليوم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا على انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بكافة مراكز المحافظة الخمسة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تواجه المحافظة خلال هذه الفترة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تعليماته، لرؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد المكثف في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تحدث بسبب الرياح الشديدة التي ضربت المحافظة مشددا على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، الري، الميكانيكا، الحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن، التواجد الميداني وسرعة الرد على المواطنين.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أنه من الضروري سرعة الانتشار للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور الوادي الجديد، وتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة الكوارث والأزمات في حالات أي طوارئ جديدة تضرب المحافظة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.



وتتوقع هيئة الأرصاد تحسنا فى الأحوال الجوية وانخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.