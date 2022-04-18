المشوار الحلقة 17.. هل تتصالح دينا الشربيني مع محمد رمضان من أجل الآثار؟

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل المشوار عن رفض ورد (دينا الشربيني) التصالح مع زوجها ماهر (محمد رمضان) بعدما اكتشفت خيانته لها مع صديقتها عزة (ندى موسى)، وقد أصرّت عزة على أن تأتي معها إحدى الأفراح ووعدتها بأن لا يأتي ماهر هذا الفرح.

وعلى عكس المتوقع تفاجأت ورد بماهر وهو يطلب منها أن يتحدثا بعيدًا عن شامل (أحمد صفوت) وعزة، وحاول ماهر التصالح مع ورد وأخبرها بأن لا تصدق صديقتها، وذلك من أجل ولدهما رحيم وأحلامهما.. فهل تتصالح ورد مع ماهر؟.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت «الشربيني» أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل الزيارة، والذي احتل تريند شاهد VIP طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل قصر النيل، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم لعبة النسيان الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، ومسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذا العام.