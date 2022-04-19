محافظ بورسعيد يلتقى المرشحين للعمل بالمركز التكنولوجى لإصدار تراخيص المحال

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا مع المرشحين للعمل بالمركز التكنولوجي لإصدار ترخيص المحال العامة الجديد بحى المناخ بحضور اللواء عاطف وجدي سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للشئون الفنية، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، محمد غزي مدير المركز التكنولوجي لإصدار ترخيص المحال العامة ومدير إدارة الموارد البشرية، ومحمد فتحي.

وفي بداية اللقاء، استمع محافظ بورسعيد للترتيبات والتجهيزات النهائية الجارية بالمركز استعدادا لبدء التشغيل من خلال عرض مدير إدارة الموارد البشرية، ومدير مركز التراخيص ومستشار المحافظ للمساحة.

وخلال كلمته، رحب محافظ بورسعيد بالكوادر الشبابية المرشحة لإدارة المركز الجديد، مؤكدا أن الشباب المرشحين للعمل بالمركز تم اختيارهم من المراكز التكنولوجية بالأحياء وفقا لمعايير محددة، وحرص المحافظ على التعرف على الوظائف السابقة للمرشحين للعمل بالمركز.

ووجه محافظ بورسعيد ببدء التشغيل التجريبي والتدريبي لمركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة يوم الأحد القادم، على أن تكون الفترة الحالية من اليوم وحتى الموعد المحدد لإنهاء كافة التجهيزات والترتيبات والاستعداد لبدء تشغيل المركز تجريبيا، فضلا عن تدريب العاملين بالمركز على نظام الميكنة والعمل على أعلى مستوى.

ووجه السكرتير العام والمستشار الفني والتحول الرقمي وشبكات المرافق بالتنسيق الكامل لتزويد المركز بكافة الإمكانيات التي تساهم في انجاز العمل على أعلى درجة من الكفاءة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المركز التكنولوجي لإصدار ترخيص المحال العامة بحي المناخ، يهدف للقضاء على الفساد في منظومة إصدار التراخيص وتحويلها لأيقونة تنظيمية يشيد بها الجميع.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد ، حيث يضم المركز إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .

وأوضح محافظ بورسعيد أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين.

ووجه بميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين العاملين بالمركز، مشيرا إلى أن الكوادر الشبابية كانت أحد أسباب نجاح الخطط التنموية والخدمية ببورسعيد.