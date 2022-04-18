محمد سلامة يكشف معادلة نجاح مسلسل «راجعين يا هوى»

كشف المخرج محمد سلامة كواليس تحضيراته لمسلسله الرمضاني "راجعين يا هوى".

ونشر «سلامة» صورة من «كشكول» المسلسل وعلق عليها: «أنا كان عندي نظرة للمسلسل وإحساس كنت حابب أوصله وكنت بقول لجميع شركاء العمل قبل البدء في كتابة الحلقات أنا نفسي نعمل مسلسل طيب وحنين، والحمد لله أنا كنت كاتب ملاحظات في البداية قبل التصوير وكتابة الحلقات واحنا لسه في المناقشات الأولى.. ده جزء منها».

ويعرض المسلسل 4 مرات في توقيتات مختلفة، الأولى تكون عبر شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، أما العرض الثاني يأتي على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35.

كما تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBCفي الساعة 4:30 فجراً، وباليوم التالي بالساعة 2:30 بعد الظهر، كما يعرض عبر منصة « Watch it» .

ويجسد خالد النبوي في العمل دور "بليغ أبو الهنا" الذي يواجه العديد من المفاجآت اليومية خاصة مع ظهور شخصية فريدة (هنا شيحة) وهي حبيبته القديمة التي يلتقي بها بعد غياب سنوات نتيجة سفره للخارج.

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.