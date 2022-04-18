الاختيار 3 الحلقة 17.. أزمة السولار تخنق شوارع مصر خلال حكم الإخوان

سلّطت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل (الاختيار 3) الضوء على أزمة السولار إبان فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي خرج المصريون في ثورة 30 يونيو 2013 لإزاحتهم عن كرسي البلاد.

ورصدت وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة سدة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر.

وتناولت الحلقة السابقة من (الاختيار 3) تسجيلاً يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.

كما شهدت الحلقة 16 توجيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) رسالة لجنود الجيش المصري، قائلا: "اسمحولي اتكلم معاكم في أمر مهم جدًا، كل واحد فيكم وهو واقف مكانه سواء ليل أو نهار، في الشمس أو في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه، إنت واقف عشان تحمي بلدك، تحمي أهلك".

أضاف: "الجيش المصري جيش وطني عظيم، شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه، ولازم يكون قدها، وأنا عارف إنكم قد المسئولية".

أزمة البنزين واختفاء المواد البترولية:

شهدت مصر وقت عام حكم الإخوان أكبر أزمة في توفير المواد البترولية التى اختفت فجأة من جميع محطات تزويد الوقود ما أحدث أزمات مرورية في جميع أنحاء البلاد، بعد تكدس السيارات أمام محطات الوقود؛ للبحث عن لتر بنزين لأي سيارة، حتى أصبح ذلك المشهد مألوفا تمامًا لحكومة الجماعة الإرهابية التي لم تشعر بأي شكل من أشكال معاناة المصريين بسبب نقص المواد البترولية، والتي تسببت في أزمة انقطاع الكهرباء.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء