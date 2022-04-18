الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: التضخم في روسيا مرتفع ومن الضروري تقديم دعم المواطنين

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "التضخم في روسيا أخذ يستقر، ولكنه وفقا للوضع القائم يوم 8 أبريل الجاري قد بلغ 17.5 في المئة"، مشيرا إلى أن هذا معدل مرتفع جدا.


وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي، اليوم الإثنين أنه من الضروري أن يتم دعم مواطني روسيا ومساعدتهم على مواجهة موجة التضخم هذه.


وتابع بوتين: "لقد بلغ معدل التضخم من حيث القيمة السنوية نسبة 17.5 في المئة، وذلك وفقا للوضع في 8 أبريل الحالي".


ولفت بوتين نظر المسؤولين في الحكومة الروسية والمصرف المركزي الروسي إلى ضرورة تقديم دعم لمواطني روسيا المتأثرين بهذه المعدلات العالية جدا وارتفاع الأسعار الاستهلاكية.

موسكو روسيا بوتين

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