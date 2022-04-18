دقلو ينفي أي خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

نفى الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الإثنين، وجود أي خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع أو أي جهة مثلما ظل يروج البعض، مشيراً إلى أن الجيش والدعم السريع مثل التوأم لا ينفصلان.

وأوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، لدى مخاطبته إفطاراً رمضانياً نظمته المبادرة الشعبية لحراسة الثورة السودانية في الخرطوم مساء اليوم، أن قوات الدعم السريع قوات نظامية محترفة ومؤهلة لا تتبع لفرد ويمكن لأي شخص تولي قيادتها، مشيراً إلى أن جميع إداراتها يشرف عليها ضباط من الجيش.

وأضاف: "نحن والجيش لن نختلف"، مشيرا إلى أن اليوم السابع عشر من رمضان يصادف ذكرى تأسيس قوات الدعم السريع، كما سيشهد العام القادم احتفالاً بهذه الذكرى، وذلك حسب بيان لقوات الدعم السريع.

وجدد دقلو الدعوة لجميع الفرقاء السودانيين للانخراط في حوار جاد ومسؤول يقود البلاد نحو الاستقرار والتنمية، بدلاً عن الفتن والعنصرية والقبلية التي جعلت السودان متأخراً عن ركب الأمم مضيفا "نمد أيادينا بيضاء للجميع حتى لأصحاب اللاءات الثلاث وأردف بالقول ليس لدينا مشكلة مع أي فرد و ضحينا كثيراً حتى لا تحدث مشاكل وأن نكون كتلة واحدة ولا بديل عن الحوار إلا الحوار".

وأكد دقلو أن الأيام المقبلة ستشهد حسم الفوضى والاقتتال القبلي الذي يحدث في بعض ولايات دارفور خاصة غرب دارفور، مؤكداً على مقدرة الدولة على حسم كل الخارجين على القانون وتضعهم في مكانهم، مشيدا بجهود الإدارات الأهلية والطرق الصوفية والجماعات الدعوية في رتق النسيج الاجتماعي والمحافظة على تماسك المجتمع ونشر القيم والفضيلة بين أفراد المجتمع، داعياً القائمين على أمر المبادرة إلى قيادة حوار مع الشباب لمعرفة قضاياهم الحقيقية، وقال (للشباب قضايا حقيقية يتظاهرون من أجلها يجب أن نستمع لها بالحوار.

وبعث دقلو برسائل لجميع الإعلاميين بالبلاد بأن يكون لهم دور في رتق النسيج الاجتماعي ووحدة وتماسك المجتمع، وعكس أماكن الخلل.

من جانبه أكد محمد الأمين تِرك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أن البلاد في حاجة إلى الحرية والديموقراطية غير المزيفة، وأضاف أنهم يتطلعون إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يمثله، وأشار إلى أنه يلتمس من نائب رئيس مجلس السيادة وقيادة الدولة، إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين إكراماً لأسرهم، وحول دعوات البعض لإبعاد العسكر عن المشهد أكد تِرك أن العسكر جزء أصيل من الثورة السودانية، وزاد بالقول نفتخر بوجود مكون عسكري قوي قادر على حماية البلاد.