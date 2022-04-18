دانون مصر تطلق برنامج الولاء للمزارعين وموردى الألبان لدعم جهودهم فى العملية الإنتاجية

خطط لمواجهة زيادة أسعار الأعلاف ودورات تدريبية وتقديم خدمات بيطرية متقدمة لرعاية الماشية وتحسين جودة الإنتاج..



أطلقت شركة دانون مصر برنامج الولاء للمزارعين وموردي الألبان لدعم جهودهم فى العملية الإنتاجية، هذا ويهدف البرنامج إلى تحقيق التواصل المستمر مع الموردين، للتأكد من سلاسة سير الأعمال والتأكد من عدم وجود أى عوائق تؤثر على العملية الانتاجية للطرفين.

وقد قام الفريق بهذه الزيارة لأكثر من ٥٠ مزرعة ومركز تجميع البان، لتقديم الشكر والتقدير لمجهوداتهم المتواصلة، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة التي من خلالها تأكدت قوة الشراكة القائمة بين دانون وشركاء النجاح من اصحاب المزارع ومراكز التجميع، ومن ناحية أخرى تأكيد التزام دانون بالتنمية الاجتماعية على قمة أولوياتها، باعتبارها أول شركة تحصل على شهادة B Corp TM في مصر لالتزامها المزدوج تجاه نجاح الأعمال والتقدم الاجتماعي، خاصة أن هذه الشهادة تؤكد عمل دانون مصر بما يتجاوز الربح المالي، من خلال تلبية معايير الأداء الاجتماعي والبيئي، التي تنعكس في العديد من المبادرات مثل تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية المصرية.

ولأول مرة قررت شركة دانون مصر تطبيق البرنامج بشكل سنوي، على جميع موردي الألبان لديها، بمجرد التحقق من صحة كل مورد حليب، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس مشروع ألبان بلدنا، وستقوم الشركة بإنشاء خطط عمل فردية، تم تطويرها خصيصًا لتلبية احتياجات سلاسل التوريد والإمداد الخاصة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني عن طريق الزيارات المتكررة، لتقديم المشورة فيما يتعلق بالممارسات الأكثر تقدمًا وأساليب المعرفة الفنية، والاستثمار الجاد من خلال توفير الأدوات للموردين التي تساعدهم على الامتثال للمعايير ، مما ينعكس بشكل مباشر على دخلهم.

كما سيتم من خلال البرنامج متابعة عملية الانتاج على مدار الساعة للتخفيف من أي مخاطر من جانب المورد، وعقد الدورات التدريبية للموردين العاملين بمراكز تجميع الألبان حسب طلبهم وقدرة دانون على ذلك، وأيضا بحث سبل كيفية تحسين العمليات الحالية للتأثير بشكل إيجابي على معدلات إنتاجيتها، والتي تتضمن تقديم الخدمات البيطرية وعرض الطرق المثلى لرعاية الماشية لإنتاج الحليب بأعلى جودة.

وقال عصام المداح، ‏رئيس قطاع ‏الموارد البشرية وقطاع الشؤون المؤسسية، دانون مصر وشمال شرق إفريقيا، إنه إيمانا من دانون مصر بأن النجاح مصدره شركاؤنا الذين يساعدون على تحقيق رؤيتنا في توفير غذاء صحي وآمن لكل المصريين، فقد قام فريق دانون مصر مدار أيام بزيارة شركاء النجاح الذين ساهموا معانا بشكل كبير في تطوير المزارع، ومراكز تجميع الألبان، وذلك كجزء من برنامج الولاء وتقديم الشكر لهم على جهودهم.

وأضاف المداح، "تأتي هذه الزيارة فى إطار قيام دور دانون مصر بدورها فى المسئولية المجتمعية، من خلال المشاركة فى تحسين حياة المجتمعات الريفية المصرية، والعمل على تلبية احتياجات المقيمين بها ليس فقط من خلال تقديم المزايا العينية، ولكن أيضا من خلال تشجيعهم على ممارسة اعمالهم المرتبطة، بدانون من خلال تجميع الألبان.

وأكد المداح أن المستفيدين من مشروع ألبان بلدنا سيحصلون على جميع المزايا المذكورة، بالإضافة إلى أن المشروع ممول بالكامل من قبل دانون، مما يتيح فرص عمل للآلاف في بني سويف، الى جانب طرح عدد من المبادرات وخطط العمل التي تهدف الى تقليل تكاليف التشغيل، لمواجهة زيادة أسعار علف الماشية، مما أثر على ربحيتهم نتيجة لذلك.



نبذة عن شركة دانون مصر

شركة دانون مصر هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة دانون العالمية ومقرها الرئيسي في القاهرة، 1960 بداية دخول منتجات دانون في مصر وفى 2006 تم تأسيس شركة دانون مصر، وتحتل الشركة مكانة مرموقة في مجال منتجات الألبان الطازجة (زبادي دانون، زبادي يوناني أويكو، ودانيت، وأكتيفيا، و دانجو و ماكس) والتغذية في السنوات الأولى (بيبيلاك , أبتاميل ونيوتري ستارت) وهاي برو(20% بروتين للشباب المحبين للرياضة)، تساهم دانون مصر في توظيف أكثر من 3000 موظف من العمالة المباشرة وغير مباشرة، تقوم دانون مصر بتقديم حلول غذائية لصحة وسلامة المستهلك المصري عن طريق طرحها لمنتجات ذات مذاق رائع وقيمة غذائية عالية الجودة للرضع والأطفال والعائلات.