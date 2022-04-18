حصاد «القوى العاملة» اليوم.. «سعفان» يبحث سفر العمالة المصرية لموسم الحج

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، حيث بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، والدكتور سلطان السبيعي القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حول سفر العمالة المصرية من سائقين وعمال وفنيين وجزارين للعمل خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام.

https://www.dostor.org/4061490



تعيين 1030 شابًا بمنشآت القطاع الخاص

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج قامت خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 1030 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 24 "قادرون باختلاف"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2100 راغب عمل منهم 37 "قادرون باختلاف"، فضلًا عن توفير 45 فرصة عمل منهم 8 لذوى القدرات.

https://www.dostor.org/4061505

قوى عاملة سوهاج: صرف 727 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة

قال الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إنه في إطار التوجيهات المستمرة لوزير القوى العاملة محمد سعفان، لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية مما يسهم في زيادة الإنتاج، قامت المديرية بالتفتيش على 637 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1600 عامل، وأسفر عن تحرير 44 محضرا، وإعادة التفتيش على 157 منشأة، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبحث 4 شكاوى، وندوة سموم بيضاء، وندوة للمفاوضة الجماعية، ندوتين لزيادة الإنتاج، و8 خاصة بالمرأة والسكان حضرها 128 عاملا وعاملة، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

https://www.dostor.org/4061513



«سعفان» يسلم 1305 وثائق تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة ببنى سويف

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة 1305 وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

https://www.dostor.org/4061686

66 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة ببني سويف

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة 66 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة ببني سويف، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم، بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومحمد أنور مدير المديرية، وأشرف مرزوق معاون الوزير، وأحمد معوض وكيل المديرية.

https://www.dostor.org/4061739

ماكينات خياطة وشنط لأوائل خريجي التدريب المهني ببني سويف

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة 12 ماكينة خياطة، وشنطة عدة، لأوائل خريجي التدريب المهني بمديرية القوى العاملة ببني سويف في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تم إطلاقها في المحافظات بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وأشرف مرزوق معاون الوزير، ومحمد أنور مدير مديرية القوى العاملة، وأحمد معوض وكيل المديرية.

https://www.dostor.org/4061779