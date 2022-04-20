الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

شريف السيد يصدر كتاب «مصر العروبة»

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا كتاب «مصر العروبة»، للكاتب شريف السيد، يكشف فيه مواقف مصر الثابتة تجاه الأشقاء العرب ولاتزال وستظل ثابتة لا تتغير.

ويقول الكاتب في مقدمة كتابه: «مصر أم الدنيا قلب العروبة النابض رغم أنف كل حاقد وكاره، ومواقفها ثابتة تجاه كل الأشقاء العرب، والفلسطينيين على وجه الخصوص».
وتابع: «مصر لها دورها التاريخي الاستراتيجي والمحوري، كعمق حيوي للأمة العربية، لذلك فهي عانت ومازالت تعاني من محاولات استهدافها بشتى الطرق والأساليب، في محاولة للنيل من مكانتها الكبيرة في قلب الأمة، والدور المصري المحوري مشهود في كل العالم العربي، ليس عسكريًا وسياسيًا فقط، وإنما أيضًا إسهامات مصر الكبيرة في العملية التعليمية والقضائية والصحية والعمرانية، وغيرها من المجالات التي وقف فيها أبناء مصر الى جانب أشقائهم العرب».
الكتاب يتناول مجموعة من الفصول تتحدث عن تاريخ مصر مع الدول العربية، ومساندتها لهم في العديد من المحن، والأزمات التي مروا بها على مدار تاريخها، كما يكشف عن بعض الحكايات حول التضحيات المصرية من أجل صمود العرب ضد أي تعدي.

كتاب مصر العروبة للكاتب شريف السيد مصر أم الدنيا قلب العروبة النابض مصر لها دورها التاريخي تاريخ مصر مع الدول العربية

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