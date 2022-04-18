الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور بسبب مباراة الأهلى والرجاء

خالد الغندور
خالد الغندور

تقدم محمد رشوان محامي النادي الأهلي ببلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق بسبب نشر أخبار كاذبة بسبب بمباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي أقُيمت السبت الماضي لحساب ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب رشوان عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: قام المدعو خالد محمود عبد الحميد الغندور وشهرته خالد الغندور بارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة المعاقب عليها بنص المادة ١٨٨ من قانون العقوبات وكذلك جريمة تكدير الأمن والسلم العام وكذلك الجرائم النصوص عليها بنص المواد ٢٥ و٢٦ و٢٧ من القانون ١٧٥ لسنه ٢٠١٧.

وأضاف: قام بنشر اخبار مفبركة عبر الصفحة الخاصة به على مواقع التواصل تناولت تصريحات منسوبة لحكام مباراة الاهلي المصري والرجاء المغربي التي أقيمت على ملعب الاهلي والسلام بالقاهرة مساء ١٦ أبريل ٢٠٢٢ في خضم تصفيات دوري أبطال أفريقيا. قاصدا بذلك استثارة جمهور الرجاء المغربي وشحنه ضد بعثه النادي الأهلي التي ستخوض مباراة العودة برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والبعثة الرسمية والاعبين مما قد يتسبب في هجوم الجماهير المغربية على البعثة أو التعدي عليها قولا أو فعلا.

وأتم: تقدمت اليوم ببلاغ رسمي ضده إلى معالي دولة النائب العام. لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله أحاله المشكو في حقه للتحقيق العاجل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

الموت يفجع كريستيانو رونالدو

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

الملا وسعفان يفتتحان المقر الرئيسى لنقابة العاملين بالبترول

بلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور بسبب مباراة الأهلى والرجاء

9 مصابين بحادث مرورى على الطريق الصحراوى الغربى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل