بلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور بسبب مباراة الأهلى والرجاء

تقدم محمد رشوان محامي النادي الأهلي ببلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق بسبب نشر أخبار كاذبة بسبب بمباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي أقُيمت السبت الماضي لحساب ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب رشوان عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: قام المدعو خالد محمود عبد الحميد الغندور وشهرته خالد الغندور بارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة المعاقب عليها بنص المادة ١٨٨ من قانون العقوبات وكذلك جريمة تكدير الأمن والسلم العام وكذلك الجرائم النصوص عليها بنص المواد ٢٥ و٢٦ و٢٧ من القانون ١٧٥ لسنه ٢٠١٧.

وأضاف: قام بنشر اخبار مفبركة عبر الصفحة الخاصة به على مواقع التواصل تناولت تصريحات منسوبة لحكام مباراة الاهلي المصري والرجاء المغربي التي أقيمت على ملعب الاهلي والسلام بالقاهرة مساء ١٦ أبريل ٢٠٢٢ في خضم تصفيات دوري أبطال أفريقيا. قاصدا بذلك استثارة جمهور الرجاء المغربي وشحنه ضد بعثه النادي الأهلي التي ستخوض مباراة العودة برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والبعثة الرسمية والاعبين مما قد يتسبب في هجوم الجماهير المغربية على البعثة أو التعدي عليها قولا أو فعلا.

وأتم: تقدمت اليوم ببلاغ رسمي ضده إلى معالي دولة النائب العام. لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله أحاله المشكو في حقه للتحقيق العاجل.