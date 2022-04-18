الكبير 6 الحلقة 17.. هجرس يتهم جونى بالجاسوسية

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوى الجزء السادس العديد من المفارقات الكوميدية.

حيث واصل هجرس وجوني معركة التحول إلى يوتيوبر شهير وقام هجرس بتركيب فيديو لجوني على مقطع من فيلم مافيا ليستبدل وجه الفنان عباس أبو الحسن بوجه جوني، ليحاول إقناع أهالي المزاريطة بأن جوني جاسوس على مصر.

لكن جوني يحاول أن يقنع أهالي المزاريطة، ومن بينهم حباظة أن الفيديو مفبرك، لكن هجرس يسيطر على عقلهم بشكل كامل من خلال فيديوهات مفبركة واسكرينات لمحادثات مفبركة لجوني تؤكد أنه جاسوس لصالح إحدى الدول الأجنبية ويحاول جوني نفى التهمة عنه تماما، ولكن يفشل ويهرب من قهوة المزاريطة ويستغل هجرس ذلك لصالحه ويقوم بتصوير فيديو لجوني لحظة هروبه وبه وتنتهي الحلقة لتكشف لنا الحلقات المقبلة عن تطورات الصراع بين هجرس وجوني عبر "يوتيوب".

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 6 الحلقة 17

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

والحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

مسلسل الكبير أوي 6

مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وليلى عزالعرب، ومصطفى غريب، وحسن القناوي، وعلاء زينهم، وحسين ابو حجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، نرمين الفقي، و أسماء جلال، وسليمان عيد وآخرون، تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.