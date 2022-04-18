هيدى كرم: زوجة الضابط «جندى مجهول» فى المعركة ضد الجماعة الإرهابية (حوار)

استطاعت الفنانة هيدى كرم تحقيق نجاح كبير بمشاركتها فى الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، إذ جسدت شخصية زوجة ضابط مخابرات حربية، يجسده الفنان أحمد السقا، وأوضحت حجم المعاناة التى مرت بها زوجة كل ضابط، سواء فى القوات المسلحة أو الشرطة، خاصة فى الفترة التى حكمت فيها الجماعة الإرهابية مصر. وقالت «هيدى» إن زوجة الضابط تعتبر جنديًا مجهولًا، بسبب الصعوبات التى تواجهها بمفردها.

■ بداية.. كيف شاركت فى العمل؟

- المخرج بيتر ميمى عرض علىَّ تجسيد الشخصية، فوافقت فورًا قبل أن أقرأ السيناريو، لأننى أعتبر المشاركة فى مسلسل وطنى مثل «الاختيار» شرفًا لأى ممثل، فضلًا عن أن تجسيد شخصية زوجة ضابط يعتبر تجربة إنسانية مهمة.

أى ممثل يتمنى المشاركة فى مسلسل «الاختيار»، فهو عمل وطنى مهم جدًا، وخلال الجزأين الأول والثانى نجح فى تسليط الضوء على الجهود التى بذلها رجال القوات المسلحة والشرطة لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

وفى الجزء الثالث، رصد المسلسل أحداث الفترة التى حاولت خلالها الجماعة الإرهابية السيطرة على مصر، وكيف كانت تريد إشعال حرب أهلية فى بلادنا.

أعتبر نفسى محظوظة جدًا بوجودى فى الجزء الثالث من «الاختيار»، وسعدت بالوقوف بجانب عدد كبير من النجوم.

■ كيف كانت استعداداتك لتجسيد الشخصية؟

- حرصت على قراءة السيناريو بتركيز شديد، وكنت أتناقش مع المخرج بيتر ميمى فى جميع التفاصيل.. خاصة خلال فترة مرض «فاطمة» ومعاناتها فى صمت، وأود أن أوجه التحية إلى «بيتر» الذى ساعدنى فى تجسيد الشخصية بشكل جميل، ينال إعجاب الجمهور.

■ ما أصعب مشهد بالنسبة لك؟

- هو المشهد الأخير لى دون شك، فهو نهاية شخصيتى خلال المسلسل، والصعوبة هنا ليست صعوبة أداء بل صعوبة تأثير نفسى.

■ ما رأيك فى حياة زوجات الضباط؟

- تعاطفت معهن جدًا، فزوجة الضابط تقوم بمهام الأم والأب، بسبب انشغال زوجها الضابط ليلًا ونهارًا بسبب ظروف عمله، التى عادة ما تكون خطيرة.

تعيش زوجة الضابط فى قلق مستمر، ووصل القلق إلى درجة كبيرة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.. تضاف إلى هذا القلق ضغوط الأطفال والمسئوليات العادية، لذا أعتبر زوجة الضابط جنديًا مجهولًا.

■ كيف كان التعاون مع المخرج بيتر ميمى؟

- سعيدة جدًا بالتعاون مع الدكتور بيتر ميمى، ولا أنكر أننى كنت قلقة من المشاركة فى «الاختيار» فى البداية، لأن الأمر مسئولية كبيرة، فالعمل يراه الكبار والصغار فى مصر وخارجها.

التعاون مع «بيتر» كان ممتعًا، وقد تعاونت معه قبل ذلك فى الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، وأحب العمل معه لأنه مخرج متميز بشهادة الجميع.

«بيتر» مجتهد ويعرف ماذا يريد بشكل محدد ويسعى لتحقيقه، وينجح فى التعامل مع جميع الممثلين، وتطوير أدائهم بشكل يخدم العمل.