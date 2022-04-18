الإثنين 18 أبريل 2022
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محافظات

محافظ الغربية يناقش مع شركات المرافق سرعة إنهاء أعمال الرصف

جريدة الدستور

اجتمع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري شركات المرافق لمناقشة عدد من التحديات الطارئة التي تواجه اتمام عمليات الرصف ببعض شوارع مراكز ومدن المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

في بداية اللقاء، رحب المحافظ برؤساء المدن والأحياء الذين تم اختيارهم من قبل وزارة التنمية المحلية في مراكز المحلة، كفر الزيات، قطور وحي أول طنطا ، موجها إياهم ببذل كافة الجهود من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين شركات المرافق ورؤساء المدن فيما يخص أعمال الرصف، حيث وجه شركة الكهرباء بسرعة نقل أكشاك الكهرباء، ترحيل أعمدة الإنارة للخلف من أجل توسعة الشوارع التي يتم رصفها، كما وجه شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الاتصالات والغاز بالتنسيق المسبق قبل تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بهم .

وعلى هامش الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المدن موقف إيقاف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإدخال البيانات على منظومة المتغيرات المكانية.

محافظ الغربية يناقش شركات المرافق سرعة نهو الاعمال

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