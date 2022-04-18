وزير الخارجية يناقش مجالات التعاون مع نظيره الإسبانى (فيديو)

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، مع خوسيه مانويل ألبارس وزير الخارجية الإسباني، في العاصمة «مدريد».

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري ونظيره الإسباني بحثا سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي المتنامي بين مصر وإسبانيا.

وركز لقاء شكري وألبارس على التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والتحول الأخضر، مما تناول القضايا ذات الأولوية لكلا الجانبين.

وتوجه وزير الخارجية، أمس الأحد، إلى إسبانيا في إطار زيارة رسمية، يلتقي خلالها العديد من المسئولين هناك.