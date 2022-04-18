الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يناقش مجالات التعاون مع نظيره الإسبانى (فيديو)

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الإسباني

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، مع خوسيه مانويل ألبارس وزير الخارجية الإسباني، في العاصمة «مدريد».

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وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري ونظيره الإسباني بحثا سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي المتنامي بين مصر وإسبانيا.

وركز لقاء شكري وألبارس على التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والتحول الأخضر، مما تناول القضايا ذات الأولوية لكلا الجانبين.

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وتوجه وزير الخارجية، أمس الأحد، إلى إسبانيا في إطار زيارة رسمية، يلتقي خلالها العديد من المسئولين هناك. 

وزير الخارجية سامح شكري التعاون الثنائي أحمد حافظ المجالات الاقتصادية اسبانيا

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وائل لطفي

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