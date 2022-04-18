الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يناقش تعزيز التعاون الثنائى مع ملك إسبانيا

شكري وملك إسبانيا
شكري وملك إسبانيا

استقبل الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، أثناء زيارته الحالية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار الصداقة التاريخية والعلاقات المتنامية التي تجمع بين البلدين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب عن الارتياح للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

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زيارات متعددة بين مصر وإسبانيا 

وأشار وزير الخارجية إلى تعدد الزيارات والاتصالات المتبادلة وأخرها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر 2021، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم التطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتي ومسئولي البلدين خلال الفترة الماضية.

وعرض شكري الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدشين مشروعات كبرى في كافة القطاعات في إطار رؤية مصر 2030. 

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استضافة مصر مؤتمر المناخ

وكذلك، تحدث عن التطلع لتعزيز انخراط الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر، خاصةً في ظل الخطط المصرية الطموحة في هذا الشأن واستضافة ورئاسة مصر الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وتطرق اللقاء لعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وذلك في ظل حرص البلدين على إحلال الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.

من جانبه، رحب جلالة ملك إسبانيا بالتقدم المحرز على صعيد تطور العلاقات بين البلدين والتطلع لتحقيق مزيد من التقدم، مع تأكيد أهمية مصر كشريك محوري في المنطقة.

شكرى السيسي سامح شكري رؤية مصر 2030 العلاقات الثنائية ملك إسبانيا

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وائل لطفي

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