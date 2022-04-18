الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة آفاق الاستثمار الزراعى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية والوفد المرافق لها وبحث معها آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك بحضور الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد الوزير والسفيرة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين خاصة خلال المرحلة الحالية، وتناول اللقاء إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات سوءا كانت العربية أو الإماراتية بشكل خاص في مصر.  

ووجه القصير الفريق المعاون بحل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية، وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة الملفات للوصول الى الحلول بشكل سريع.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة  تسهيل انسياب السلع الزراعية من مصر إلى الإمارات خاصة في ضوء تشجيع التعاون المصري الإماراتي والتكامل العربي، وأيضا نظرا بما تتمتع به الصادرات الزراعية المصرية من سمعة جيدة في جميع أسواق دول العالم. 

من جانبها أكدت الكعبي التعاون الوثيق بين الدولتين وتوجيهات القيادة في الامارات بدعم الاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية. 

وأكدت سفيرة الإمارات أنها سوف تعمل على ما طرحه وزير الزراعة بشأن الصادرات الزراعية المصرية بالتواصل، ومتابعة كل الموضوعات مع الجانب الإماراتي.

وزير الزراعة يبحث سفيرة الإمارات بالقاهرة آفاق الاستثمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الإمارات بالقاهرة آفاق الاستثمار الزراعى

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