بيت الزكاة يحذر من التعامل مع أى صفحات تستغل البسطاء

حذر بيت الزكاة والصدقات المصري من التعامل مع أي صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي تقديم منح للمواطنين من خلال بيت الزكاة والصدقات، حيث تم مؤخرا رصد بعض الصفحات التي تقوم باستغلال اسم البيت وتدعي تقديمها منحا للمواطنين من البيت بشرط تسجيل بياناتهم وأرقام تليفوناتهم.

وأكد بيت الزكاة والصدقات أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات والقائمين عليها.

وأكد البيت أن المساعدات لمستحقي الزكاة والصدقات تتم من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبيت الزكاة والصدقات .www.baitzakat.org.eg

وناشد بيت الصدقات سرعة الإبلاغ عن أي صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي علاقتها بالبيت من خلال الخط الساخن 15111.