الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

علي جمعة: التعصب الكروي مقيت لا يحبه الله ورسوله

د.على جمعة
د.على جمعة

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن التعصب الكروي وإثارة الفتنة بين الجماهير من السلوكيات الخاطئة التي يجب التصدي لها، خاصة بعد أن تفشت كظاهرة في عصرنا الحالي.

وقال علي جمعة، خلال حواره مع برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الإثنين، إن كل إثارة للفتنة لا تجوز في الدين، والتعصب الأعمى لأي شيء سواء كان فريقًا رياضيًا أو قبيلة أو مذهبًا فهو تعصب مقيت يأبه الله ورسوله، فيجب الابتعاد عن هذا السلوك الخاطئ وننوي بذلك رضا الله.

وكشف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء للبعد عن أصدقاء السوء، قال فيه: "اللهم أن نعوذ بك من أصدقاء السوء ومن زملاء ورفقاء وصحبة السوء اللهم أصرفهم عنا صرفًا جميلا والههم بأنفسهم وابعد شرهم عنا يا كريم".

على جمعة كـل اثارة للفتنة تجوز تجارة الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

وشاية الإخوان بحلفائهم على كنبة الاعتراف!

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

وزير الخارجية يناقش مجالات التعاون مع نظيره الإسبانى (فيديو)

أول تعليق من والد روان الحسينى بعد القصاص من قاتل ابنته «فيديو»

مدّعى النبوة على الحصان فى الإسماعيلية «مدمن مخدرات»

علي جمعة: التعصب الكروي مقيت لا يحبه الله ورسوله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟