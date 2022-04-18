علي جمعة: التعصب الكروي مقيت لا يحبه الله ورسوله

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن التعصب الكروي وإثارة الفتنة بين الجماهير من السلوكيات الخاطئة التي يجب التصدي لها، خاصة بعد أن تفشت كظاهرة في عصرنا الحالي.

وقال علي جمعة، خلال حواره مع برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الإثنين، إن كل إثارة للفتنة لا تجوز في الدين، والتعصب الأعمى لأي شيء سواء كان فريقًا رياضيًا أو قبيلة أو مذهبًا فهو تعصب مقيت يأبه الله ورسوله، فيجب الابتعاد عن هذا السلوك الخاطئ وننوي بذلك رضا الله.

وكشف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء للبعد عن أصدقاء السوء، قال فيه: "اللهم أن نعوذ بك من أصدقاء السوء ومن زملاء ورفقاء وصحبة السوء اللهم أصرفهم عنا صرفًا جميلا والههم بأنفسهم وابعد شرهم عنا يا كريم".