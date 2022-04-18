الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس السيادة السودانى يستقبل المبعوثة الأممية للقرن الأفريقى

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

استقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، هنا تيتيه.

وبحث اللقاء الأوضاع في منطقة أبيي والسلام في جنوب السودان وقضية الحدود مع  إثيوبيا، إلى جانب ملف سد النهضة.

 وأعرب الفريق أول دقلو عن تقديره جهود الأمم المتحدة في السودان والمنطقة، والدور الذي يمكن أن تؤديه في حل الكثير من القضايا التي تواجه منطقة القرن الأفريقي . وأكد سيادته على أزلية العلاقات بين السودان وجنوب السودان التي من شأنها المساهمة في تهدئة الأوضاع في منطقة أبيي، بما يمهد السبيل للحلول الودية.

 وشدد على أهمية الحوار كمبدأ أساسي لحل الخلافات بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.  

من جانبها امتدحت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جهود السودان في تسوية الخلافات بين أطراف جنوب السودان والتوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الأمنية، إلى جانب الدور الإيجابي للسودان في محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأشارت إلى أنها التقت عدداً من المسئولين في البلاد، من أجل وضع تصورات تقود إلى حل تلك القضايا.

محمد حمدان دقلو مجلس السيادة السوداني مجلس السيادة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي هنا تيتيه جنوب السودان الحدود مع إثيوبيا

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