الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: قمة دولية افتراضية حول كورونا 12 مايو

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عقد قمة دولية افتراضية حول جائحة "كورونا" (كوفيد-19) والاستعداد للتهديدات الصحية المستقبلية في 12 مايو المُقبل.
وأوضح البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن القمة ستضاعف الجهود الجماعية لإنهاء المرحلة الحادة من جائحة (كوفيد -19)؛ لمواجهة التهديدات المُستقبلية المُتعلقة بالصحة.
وستشارك في رئاسة القمة الولايات المتحدة وألمانيا التي تتولى حاليًا قيادة مجموعة السبع، وإندونيسيا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، والسنغال التي تترأس الاتحاد الإفريقي، وبيليز التي تتولى قيادة مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم).
وستكون هذه هي القمة الدولية الثانية حول الجائحة التي أودت بحياة أكثر من ستة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم وأحدثت اضطرابًا في الاقتصاد العالمي، منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

واشنطن كورونا

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