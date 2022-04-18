محافظ مطروح يتفقد أعمال عددًا من المشروعات الخدمية (صور)

تفقد خالد شعيب، محافظ مطروح الإثنين، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد العشري، مدير عام مديرية الطرق أعمال رفع كفاءة ورصف شارع المدرسة الثانوية التجارية بالكيلو 4.

وتابع المحافظ الانتهاء من مد أعمدة وكابلات الكهرباء الأرضية والوصلات المنزلية وتركيب بلدورات وبلاط الأرصفة مع الحفاظ على اتساع الشارع 7.5م إضافة إلى رصيف بعرض 1.5 على يمين ويسار الشارع، حيث جاري وضع طبقة الزلط تمهيدا للرصف خلال أسبوع.

ووجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من الأعمال وتيسير حركة السيارات والمواطنين بالمنطقة، مشددًا على تكثيف جهود النظافة ووضع حاوية بجانب المدرسة الثانوية التجارية.

وخلال تفقد محافظ مطروح أعمال ربط خط مياه الشرب بالمنطقة الرابعة بمرسى مطروح على خط الـ 700 لزيادة كميات ضخ المياه للمنطقة تم التوجيه، بسرعة الانتهاء من الأعمال لضخ المياه إلى الشبكة والردم الجيد منعًا لأي هبوط، وذلك استمرارا للجولات الميدانية ومتابعة تنفيذ الأعمال وتيسير خدمات البنية التحتية.