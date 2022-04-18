الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال عددًا من المشروعات الخدمية (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد خالد شعيب، محافظ مطروح الإثنين، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد العشري، مدير عام مديرية الطرق أعمال رفع كفاءة ورصف شارع المدرسة الثانوية التجارية بالكيلو 4.

IMG-20220418-WA0098

وتابع المحافظ الانتهاء من مد أعمدة وكابلات الكهرباء الأرضية والوصلات المنزلية وتركيب بلدورات وبلاط الأرصفة مع الحفاظ على اتساع الشارع 7.5م إضافة إلى رصيف بعرض 1.5 على يمين ويسار الشارع، حيث جاري وضع طبقة الزلط تمهيدا للرصف خلال أسبوع.

IMG-20220418-WA0097

ووجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من الأعمال وتيسير حركة السيارات والمواطنين بالمنطقة، مشددًا على تكثيف جهود النظافة ووضع حاوية بجانب المدرسة الثانوية التجارية.

IMG-20220418-WA0096

وخلال تفقد محافظ مطروح أعمال ربط خط مياه الشرب بالمنطقة الرابعة بمرسى مطروح على خط الـ 700 لزيادة كميات ضخ المياه للمنطقة تم التوجيه، بسرعة الانتهاء من الأعمال لضخ المياه إلى الشبكة والردم الجيد منعًا لأي هبوط، وذلك استمرارا للجولات الميدانية ومتابعة تنفيذ الأعمال وتيسير خدمات البنية التحتية.

IMG-20220418-WA0095
محافظ مطروح المشروعات الخدمية خط المياه حركة السيارات مدينه مرسي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

وشاية الإخوان بحلفائهم على كنبة الاعتراف!

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

وزير الخارجية يناقش مجالات التعاون مع نظيره الإسبانى (فيديو)

أول تعليق من والد روان الحسينى بعد القصاص من قاتل ابنته «فيديو»

مدّعى النبوة على الحصان فى الإسماعيلية «مدمن مخدرات»

علي جمعة: التعصب الكروي مقيت لا يحبه الله ورسوله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردني يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي مستجدات الأحداث في فلسطين المحتلة

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل