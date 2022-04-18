الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الأردن يؤكد بعد بلاده عن مخاطر مرتبطة بتوصيفات مثل الإفلاس

بشر الخصاونة
بشر الخصاونة

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن أوضاع بلاده العامة قوية وثرية بالقيم والقدرة والصلابة والإمكانيات الاقتصادية والاستقرار النقدي والمالي، مشيرًا إلى أن البلاد بعيدة كل البعد عن مخاطر مرتبطة بتوصيفات مثل الإفلاس.
 

وقال الخصاونة - خلال جلسة مجلس النواب الأردني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، اليوم الإثنين - إن البنك الدولي أكد أن الأردن أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لما يملكه من مخزون استراتيجي آمن من القمح والشعير يكفي لما يزيد على عام.
 

وأشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية ثبتت التصنيف الائتماني للأردن بأنه آمن، لافتا إلى أن الحكومة حققت بالتعاون مع مجلس النواب مستهدفات قانون الموازنة العامة للعام الماضي.
 

وأوضح أن الحكومة الأردنية حققت 104% من إيرادها المستهدف في العام الماضي، وحققت نموا بالتعاون مع اللجان في مجلس النواب في الربع الأخير من العام الماضي وازن النمو السلبي إبان أزمة كورونا.
 

ولفت إلي أن بلاده تمتلك 17 مليار دولار كاحتياطي تاريخي وغير مسبوق من العملات الأجنبية، مثنيا على دور البنك المركزي ووزارة المالية في الحفاظ على المالية العامة، لافتا إلى أن الحكومة أنهت 3 مراجعات ناجحة بشهادة المؤسسات الدولية خلال العام ونصف العام الماضي مرتبطة بإصلاحات اقتصادية هيكلية.

الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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