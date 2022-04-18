الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة سيوة يبحث مع مشايخ القبائل سبل تحسين الخدمات (صور)

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

استقبل محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، مشايخ القبائل وممثلي شباب سيوة وأمين حزب النور بسيوة وأعضاء هيئه المكتب، بحضور فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، والشيخ عمر راجح، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، ومديري الإدارات بديوان المركز.

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ورحّب رئيس مركز ومدينة سيوة بمبادرة الشباب في استعدادهم التام للتعاون مع رئاسة المركز من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وظهور الواحة بالمظهر اللائق والحضاري بمساندة عواقل وشيوخ القبائل. 

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وقدم رئيس مدينة سيوة الشكر للشباب على هذه المبادرة، موجهًا الشكر والتقدير والعرفان لجميع العاملين  بمجلس مدينة سيوة لتفانيهم في العمل من أجل المصلحة العامة وخدمة المواطنين، والذين يستمرون في تأدية واجب العمل بكل جهد.

وطالب رئيس مدينة سيوة بمواصلة هذه الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخدمة مصرنا الحبيبة، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشباب ورئاسة المركز وإظهار أوجه القصور من أجل تلافيها، والوصول إلى مقترحات وأفكار جديدة من أجل الارتقاء بالوطن.

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وأوضح رئيس مدينة سيوة بأن دور القيادات الشعبية تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية ويأتي تعزيز هذه العلاقات ضمن استراتيجية المدنية. 

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وقدم أمين الحزب الشكر والعرفان إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ولجميع القيادات السياسية في الدولة لمنحهم الثقة استمرار رئيس المجلس في توليه رئاسة مركز ومدينة سيوة، متمنيًا له التوفيق وتقديم الدعم للنهوض بمدينة سيوة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات محافظ مطروح بالعمل على الاستماع إلى مقترحات وأفكار الشباب، والقيادات الطبيعية والإسراع في تلبية مطالبهم، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتلاحم مع المواطنين داخل مراكز المدن بالمحافظة.

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وائل لطفي

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