الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أمين «التعاون الإسلامي» ووزير الخارجية الفلسطيني يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك.


وشدد أمين التعاون الإسلامي - خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء السعودية - وقوف المنظمة مع الشعب الفلسطيني ودعمها المطلق لحقوقه المشروعة في مدينة القدس الشرقية والسيادة عليها باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
من جانبه، أطلع وزير الخارجية الفلسطيني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على خطورة الأوضاع نتيجة تصاعد الانتهاكات والاقتحامات اليومية للمستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين في داخله، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
ودعا إلى حراك إسلامي فاعل على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوضع حد لاعتداءاتها على مدينة القدس ومقدساتها.

الرياض التعاون الإسلامي الخارجية الفلسطينية السعودية فلسطين

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أمين «التعاون الإسلامي» ووزير الخارجية الفلسطيني يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

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