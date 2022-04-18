الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ميناء 6 أكتوبر الجاف: مصر تتحول للمشروعات الصديقة للبيئة (فيديو جراف)

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جراف بعنوان "ميناء 6 أكتوبر الجاف: مصر تتحول للمشروعات الصديقة للبيئة".

وقدم الفيديو جراف عددًا من الحقائق حول ميناء 6 أكتوبر الجاف والفائز بجائزة IJ Global كأفضل صفقة نقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأحد أول المشروعات الصديقة للبيئة والتي يتبناها ويمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج "المدن الخضراء" الذي يستهدف مساعدة المدن وتحويل 100 مدينة إلى مدن خضراء بحلول 2024، بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، للتغلب على التحديات البيئية وتداعيات تغير المناخ.

والميناء الجاف هو "مساحة مُخصصة لاستقبال البضائع كما هو الحال في الموانئ البحرية، سواء المُستوردة لصالح المصانع أو وارداتها للخارج ويتوافر في هذه الموانئ دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن، وشحن للبضائع".

ويعتبر ميناء 6 أكتوبر الجاف الأول من نوعه في مصر، ويُقام على مساحة 400 فدان في مدينة 6 أكتوبر، بتمويلات تصل إلى 25 مليون يورو، إضافة إلى 100 مليون دولار -تكلفة استثمارية للمشروع.
https://youtu.be/fkmyI_qNNkc

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