الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1404 قضية اتجار في المواد المخدرة خلال حملات أمنية

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 1404 قضية اتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 259,178 كيلو جرام وكمية من الحشيش وزنت 180.538 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 38٫494 كيلو جرام، وقضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات بقرابة 51 مليون جنيه، متحصله من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ26 مليون جنيه.

 يأتى ذلك خلال حملات مكبرة وجهتها وزارة الداخلية استهدفت أباطرة الكيف.

ضبط 9 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

 

ضبط 9 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

 

أمن الداخلية حشيش متهمين مواد مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

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