ياسر برهامي لـ «الدستور»: «الاختيار 3» فيلم وثائقى ومرجع يروى الثمن الغالي الذي قدمه المصريين ضد حكم الجماعة

قال القيادي السلفي الدكتور ياسر برهامي إن مسلسل الاختيار3 يعرض مرحلة حساسة من تاريخ مصر، والثمن الغالي الذي قدمه كل شخص من أجل الوطن.

وأشار في تصريحات خاصة لـ «الدستور» أن المسلسل عرض بشكل دقيق الهجوم الكبير الذي تعرض له قيادات السلفية فى ذلك الوقت.

وتابع: "مسلسل الاختيار يعد بمثابة فيلم وثائقى ومرجع يروى ما شهده الوطن، كما أنه يكشف بأسلوب مُبسط للمواطن حتى يكون على دراية بالأحداث التاريخية".

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.