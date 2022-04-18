الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول تعليق من والد روان الحسينى بعد القصاص من قاتل ابنته «فيديو»

روان الحسيني
روان الحسيني

قال محمد الحسيني، والد روان بطلة العالم في كرة السرعة ابنة مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ في أول تعليق على حكم تحويل أوراق قاتل ابنته لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في أولي جلسات محاكمته:"كنت متوقع هذا الحكم وأشكر القضاء المصري الشامخ على الإنجاز في الحكم والشرطة على سرعة ضبط الجاني والمحامين وكل من تضامن معي.

وأضاف الحسيني أنه حاليًا يشعر بارتياح كبير بعد هذا الحكم، وأيضًا، هذا الحكم أثلج صدور الجميع.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه بكفرالشيخ، برئاسة المستشار خالد بدرالدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، الإثنين، بتحويل أوراق المتهم إبراهيم.إ سائق تروسيكل، قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة إلى المفتي لأخذ الرأى الشرعي، وذلك في أولى جلسات محاكمته.

كان المتهم بقتل روان الحسيني اعترف تفصيليا بكيفيّة ارتكاب جريمته إذ تعقب الفتاة أثناء سيرها في الشارع ليلا وحال مشاهدته دلوفها إلى باب العمارة التي تقطن فيها خالتها، صعد وراءها مستغلا ظلام السلم وهددها بالصعود معه إلى سطح العمارة بحجة التفاهم وعدم قتلها، وطلب منها أموالا فأعطته الموبايل الخاص بها وقرطها الذهبي و50 جنيهًا، إلا أنها حاولت الهرب منه.

أحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ الكلية، المتهم إبراهيم. إ، سائق تروسيكل، إلى محكمة الجنايات محبوساً؛ لأنه في يوم 17 يناير الماضي، بدائرة قسم دسوق- قتل المجني عليها روان محمد عبدالوهاب الحسيني عبدالرازق عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

كشف أمر الإحالة أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي وتحمل حقيبة يدها حتى تخمرت في رأسه فكرة سرقتها كرها عنها فتتبع أثرها وما إن دلفت إلى داخل العقار محل ارتكاب الواقعة قام بإشهار سلاح أبيض (مطواة) في وجهها وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته. 

دسوق الشرطة القضاء كفر الشيخ محكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

أول تعليق من والد روان الحسينى بعد القصاص من قاتل ابنته «فيديو»

توجيهات رئاسية للحكومة وللمحافظين بضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

إجازة عيد الفطر 2022.. يتخللها إجازات أسبوعية ورسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟