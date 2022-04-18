أول تعليق من والد روان الحسينى بعد القصاص من قاتل ابنته «فيديو»

قال محمد الحسيني، والد روان بطلة العالم في كرة السرعة ابنة مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ في أول تعليق على حكم تحويل أوراق قاتل ابنته لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في أولي جلسات محاكمته:"كنت متوقع هذا الحكم وأشكر القضاء المصري الشامخ على الإنجاز في الحكم والشرطة على سرعة ضبط الجاني والمحامين وكل من تضامن معي.

وأضاف الحسيني أنه حاليًا يشعر بارتياح كبير بعد هذا الحكم، وأيضًا، هذا الحكم أثلج صدور الجميع.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه بكفرالشيخ، برئاسة المستشار خالد بدرالدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، الإثنين، بتحويل أوراق المتهم إبراهيم.إ سائق تروسيكل، قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة إلى المفتي لأخذ الرأى الشرعي، وذلك في أولى جلسات محاكمته.

كان المتهم بقتل روان الحسيني اعترف تفصيليا بكيفيّة ارتكاب جريمته إذ تعقب الفتاة أثناء سيرها في الشارع ليلا وحال مشاهدته دلوفها إلى باب العمارة التي تقطن فيها خالتها، صعد وراءها مستغلا ظلام السلم وهددها بالصعود معه إلى سطح العمارة بحجة التفاهم وعدم قتلها، وطلب منها أموالا فأعطته الموبايل الخاص بها وقرطها الذهبي و50 جنيهًا، إلا أنها حاولت الهرب منه.

أحال المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ الكلية، المتهم إبراهيم. إ، سائق تروسيكل، إلى محكمة الجنايات محبوساً؛ لأنه في يوم 17 يناير الماضي، بدائرة قسم دسوق- قتل المجني عليها روان محمد عبدالوهاب الحسيني عبدالرازق عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

كشف أمر الإحالة أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي وتحمل حقيبة يدها حتى تخمرت في رأسه فكرة سرقتها كرها عنها فتتبع أثرها وما إن دلفت إلى داخل العقار محل ارتكاب الواقعة قام بإشهار سلاح أبيض (مطواة) في وجهها وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته.