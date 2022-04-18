التحقيق مع مسجل ضبط بحوزته 160 جرامًا من الهيروين بالغردقة

تجرى نيابة البحر الأحمر تحقيقاتها في ضبط مسجل وبحوزته 130 جرام هيروين و30 جرامًا من الشابو في مدخل الغردقة بكمين الأحياء شمالي المدينة قبل ترويجها على عملائه.

ووردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالغردقة برئاسة العقيد شهاب جابر بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، حيث إن المتهم مسجل وسبق ضبطه بقضايا تجارة مخدرات، وبتتبّع المتهم تم إلقاء القبض عليه وبحوزته المضبوطات سالفة الذكر قبل توزيعها على عملائه.

كما تم ضبط سيارة ملاكي وهاتف محمول ومبلغ مالي بجوزة المتهم، وبمواجهة المتهم اعتراف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.