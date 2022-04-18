الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مسجل ضبط بحوزته 160 جرامًا من الهيروين بالغردقة

الهيروين
الهيروين

تجرى نيابة البحر الأحمر تحقيقاتها في ضبط مسجل وبحوزته 130 جرام هيروين و30 جرامًا من الشابو في مدخل الغردقة بكمين الأحياء شمالي المدينة قبل ترويجها على عملائه. 

ضبط شحنة مخدرات بمليون جنيه قبل ترويجها فى مطروح

ضبط 50 متهمًا و33 قضية مخدرات فى حملات أمنية بـ«السحر والجمال»

ووردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالغردقة برئاسة العقيد شهاب جابر بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، حيث إن المتهم مسجل وسبق ضبطه بقضايا تجارة مخدرات، وبتتبّع المتهم تم إلقاء القبض عليه وبحوزته المضبوطات سالفة الذكر قبل توزيعها على عملائه.

كما تم ضبط سيارة ملاكي وهاتف محمول ومبلغ مالي بجوزة المتهم، وبمواجهة المتهم اعتراف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البحر الاحمر مخدرات النيابة محضر كمين

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وائل لطفي

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