الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البحر الأحمر تعلن عن مزايدة لتأجير شاطئ رقم 4 بالغردقة

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن طرح مزايدة بالمظاريف المغلقة لعملية تأجير شاطئ عام رقم 4 بمدينة الغردقة وتحديد جلسة 15 مايو 2022 ميعاد جلسة الاستفسارات، 25 مايو 2022 جلسة الفتح الفنى.

وأكدت المحافظة أن قيمة التأمين الابتدائى 300 ألف جنيه، وتطلب الكراسة من إدارة العقود والمشتريات بطلب مقدم باسم السيد سكرتير عام المحافظة مقابل 506 جنيهات.

كما أعلن ديوان عام المحافظة عن مناقصة محلية للتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال النظافة للقيام بأعمال النظافة لمبنى المديرية المالية بالبحر الأحمر جلسة 10/5/2022.

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