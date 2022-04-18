الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

الفيشاوي والسيدة زينب.. كيف كان يقضي الفنانين سهراتهم الرمضانية؟

سهرات رمضان
سهرات رمضان

يأتي شهر رمضان ليلم شمل الأهل والأصدقاء، فينتهز أهل الفن فرحة الشهر الكريم ليقضوا مع أحبابهم أحلى السهرات، فكان لنجوم الفن طقوس وعادات في الشهر الكريم وبحسب ما جاء في عدد مجلة حواء الصادر التسعينيات التي كشفت عن طقوس عدد من النجوم في إحياء ليالي رمضان.

الفنان محمود عبد العزيز

بحسب ما قاله الفنان الراحل محمود عبد العزيز إنه كان يرفض العمل خلال شهر رمضان، وينتهز الليالي المباركة ليقضيها مع أبنائه محمد وكريم، كما كان يحرص على قضاء السهرات الرمضانية مع الأهل والأصدقاء، لذلك فهو ينتقل طوال شهر رمضان بين القاهرة والإسكندرية التي ولد فيها.

فريدة سيف النصر

بينما كانت تقضي الفنانة فريدة سيف النصر سهراتها الرمضانية في البيت، وأن السهرات الرمضانية بالنسبة لها، لها مذاق خاص فهى تلم شمل الأهل والأصدقاء على مائدة السحور، حيث تشاهد برامج رمضان التلفزيونية المتميزة بصحة الأهل والأصدقاء.

وقالت فريدة:"كثيرًا ما نسهر مع أصدقائنا وأقاربنا داخل المنزل، كما نذهب إلى حى الحسين حيث تختلف سهراته عن غيرها من الأحياء وأفضل السهر على مقهى الفيشاوى لما يتميز به من جو رمضاني جميل".

الفنان أبو بكر عزت

أما الفنان الراحل أبو بكر عزت فكان يقضى سهرات رمضان مع أصدقاء الطفولة وعن ذلك كان يقول:"فى العادة أعطى لنفسي إجازة خلال الشهر الكريم كى استمتع بالجو العائلي واسترجع ذكريات طفولتي وشبابي، ومن ثم أحرص على قضاء السهرات الرمضانية مع جيراني وأصدقائي فى حى السيدة زينب، الذى ولدت فيه، لذلك أنتهز السهرات الرمضانية لأقضيها فى حى السيدة زينب.

الفنانة سناء جميل

بينما تحرص الفنانة سناء جميل على قضاء سهرات رمضان بمشاركة أصدقائها، فقالت:" فى العادة أتبادل أنا وزوجى الصحفى لويس جريس الزيارات الرمضانية في منزل أحد الأصدقاء كما ندعوهم كثيرًا على تناول السحور في منزلنا.

الفنان منال سلامة

وحتى وقت قريب كانت منال سلامة تتناول سحورها عند محل"الجحش" الشهير في صناعة الفول المدمس ثم تشرب الشاي على قهوة الفيشاوي، إلا أن الأمر اختلف بالنسبة لها بسبب ابنها على الذي لم تستطع أن تتركه بمفرده في المنزل وتذهب لتناول السحور فى حى السيدة زينب، فأصبحت تقضى سهرات رمضان في المنزل مع الأهل والأصدقاء.

لافتة إلى أنها كثيرًا ما كانت تقضى سهرات رمضان داخل البلاتوه حيث تعمل خلال الشهر ومن ثم تتناول السحور مع أصدقائها فى العمل، وقالت سلامة أنها ظلت تعيد مشهد تصوير حتى ضرب مدفع الإمساك دون أن تتناول وجبة السحور.

فادية عبد الغنى

وأكدت فادية عبد الغني حرصها الشديد على قضاء سهرات رمضان مع الأهل والأصدقاء حيث تقضى معاهم أحلى الأوقات فى حى الغورية والسيدة زينب والحسين.

دينا عبد الله

بينما تحرص الفنانة دينا عبد الله على قضاء سهرات رمضان مع أفراد أسرتها سواء في المنزل أو فى أحد المخيمات الرمضانية، إلا أن كثيرًا ما كان يحرمها ضغط العمل من السهر مع الأصدقاء خلال شهر رمضان حيث كانت تقضى معظم لياليه داخل الاستوديو لتصوير أعمالها.

حسن مصطفى

كان الفنان حسن مصطفى يحرص على قضاء السهرة الرمضانية مع زوجته وبناته، فكان يأجل التصوير خلال شهر رمضان، وعقب الانتهاء من صلاة التراويح، كان يذهب إلى إحدى بناته ويتناول السحور معها. 

وكتبت حواء على الجزء الخاص بالفنان أحمد مظهر"أيام زمان" حيث أكد مظهر أنه كان يجلس في ليالي رمضان على مقهى الفيشاوي، يتناقش مع أصدقائه في كافة الأمور الأدبية والثقافية والفنية ومن أبرز هؤلاء الأصدقاء الأديب نجيب محفوظ، والكاتب المسرحى ألفريد فرج، والكاتب الراحل رشدى صالح.

حسن مصطفى دينا عبد الله فادية عبد الغني الفنانة سناء جميل الفنان منال سلامة الفنان أبو بكر عزت

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وائل لطفي

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