الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعيا في مصر وبداية الإجازة الرسمية

عيد الفطر
عيد الفطر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الفطر 2022 في مصر فلكيا وعدة شهر رمضان الكريم 1443 في بيان صحفي، وحدد موعد صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة.

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا

ووفقا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن عدة شهر رمضان الكريم 1443 ستكون 30 يومًا، وعليه فإن موعد عيد الفطر 2022 - أول أيام شهر شوال 1443 سيوافق 2 مايو 2022.

ويحل موعد صلاة عيد الفطر 2022 بمحافظة القاهرة في تمام الساعة الخامسة وست وثلاثون دقيقة وفقا لهيئة المساحة المصرية، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

موعد عيد الفطر 1443 شرعيا 

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد عيد الفطر 1443 شرعيا بعد استطلاع هلال شهر شوال 1443 في يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وتعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 1443 يوم الأحد 30 أبريل الموافق 29 رمضان 1443، خلال مؤتمر صحفي عقب صلاة المغرب.

ضوابط صلاة عيد الفطر 2022

وستقام صلاة عيد الفطر 2022 في مصر بالمساجد الكبرى والجامعة مع تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

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ومن المقرر أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

وسيتم فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ10 دقائق، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

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موعد إجازة عيد الفطر 2022

في سياق أخر أعلن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الفطر 2022 رسميا بداية من يوم من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.2022.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أن إجازة عيد الفطر 2022 مدفوعة الأجر فى الوزارات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

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