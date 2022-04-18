محافظ الشرقية: ترخيص 1049 إعلان مخالف بالمراكز والمدن

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي السياق، قالت هبة عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إنه تم ترخيص (1049) إعلان مخالف بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر مارس الماضي بواقع (٧٤) إعلان بحي أول الزقازيق و(٢٧) إعلان بحي ثاني الزقازيق و(٩٢) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و(٧٢) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد و(٨٩) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر و(١٠٢) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح و(٥٠) إعلان بمركز ومدينة بلبيس و(٢٧) إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق و(٣٦) إعلان بمركز ومدينة أبو كبير و(١٧) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر و(٤٧) إعلان بمركز ومدينة فاقوس و(٢٦) إعلان بمركز ومدينة الحسينية و(٣٠) بمركز ومدينة الإبراهيمية و(٥١) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم و(١١) إعلان بمدينة القنايات و(٢٦٥) إعلان بمركز ومدينة ههيا و(١٠) إعلانات بمدينة القرين و(١١) إعلان بمركز منشأة أبو عمر و(١٢) إعلان بمركز صان الحجر، طبقاً للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع و الميادين بنطاق المحافظة.